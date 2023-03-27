Россиянин в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу и врезался в скорую

ГАИ: в Екатеринбурге легковой автомобиль столкнулся со скорой, четыре человека пострадали

В Екатеринбурге произошла авария, легковой автомобиль Citroën выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи, четыре человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

ДТП случилось вечером 26 марта. За рулем легковушки находился 64-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Citroën задел Nissan на встречной полосе и столкнулся со скорой, которая выехала на вызов к пациенту. Предполагаемого виновника аварии с сочетанной травмой доставили в городскую клиническую больницу №36 Екатеринбурга. Также пострадала пассажирка 1978 года рождения, она госпитализирована в состоянии комы.

Также получили травмы врач и фельдшер скорой помощи, они были доставлены медицинское учреждение. В легковом автомобиле сотрудники ГАИ обнаружили несколько емкостей с алкоголем.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошла массовая авария с участием семи автомобилей, включая грузовик DAF. В результате ДТП погибла женщина.

