В единственном в России лиановом лесу появится подвесная экотропа

В единственном в России лиановом лесу в Дагестане откроют подвесную экотропу

В дагестанском национальном парке «Самурский» появится подвесная экотропа для прогулок по единственному в России лиановому лесу. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на директора государственного природного заповедника «Дагестанский» Курбана Куниева.

«Там же к началу туристического сезона в мае начнут работу веревочный парк и подвесная экотропа, где посетители получат возможность прогуляться сквозь кроны Самурского леса», — рассказал Куниев.

Он отметил, что, поскольку в этом году в парке ожидают значительного роста числа посетителей, очень важно подготовить инфраструктуру, которая позволит распределять потоки туристов с минимальным ущербом для экосистемы заповедника.

Самурский национальный парк был образован в 2019 году. Его площадь составляет порядка 48 273 гектаров, при этом на территории произрастают свыше 500 видов растений, многие из которых являются эндемическими и реликтовыми.