Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:52, 27 марта 2023Россия

Четыре человека погибли в аварии с загоревшемся авто на российской трассе

В Пензенской области в аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Сердобском Пензенской области на трассе ТамбовПенза в аварии с загоревшемся автомобилем погибли четыре человека. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.

В Госавтоинспекции уточнили, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля — Toyota и Lada. Погибли 21-летний водитель Lada и его три пассажира в возрасте 28, 24 и 19 лет. Пострадали два человека, находившихся в автомобиле Toyota, их госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, по факту аварии проводится проверка. Судя по опубликованным Госавтоинспекцией кадрам, одна из машин после столкновения загорелась.

Ранее в Республике Тува пять человек погибли в аварии. На территории Улуг-Хемского района столкнулись автомобили УАЗ и Renault Logan. Предварительно, виновником случившегося стал пьяный водитель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием
На Западе объяснили мотив визита премьера Японии на Украину
Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки
Названы полезные для печени продукты
В ЛНР заявили о серьезных потерях ВСУ в боях под Артемовском
Стало известно о попытках властей Китая вернуть Джека Ма на родину
Генерал США рассказал о подготовке к войне с Китаем
Девушка обнаружила неожиданную находку в заказе из ресторана
Россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы
Российские производители сельхозтехники попросили о помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.