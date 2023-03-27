Четыре человека погибли в аварии с загоревшемся авто на российской трассе

В Пензенской области в аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали

В Сердобском Пензенской области на трассе Тамбов — Пенза в аварии с загоревшемся автомобилем погибли четыре человека. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.

В Госавтоинспекции уточнили, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля — Toyota и Lada. Погибли 21-летний водитель Lada и его три пассажира в возрасте 28, 24 и 19 лет. Пострадали два человека, находившихся в автомобиле Toyota, их госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, по факту аварии проводится проверка. Судя по опубликованным Госавтоинспекцией кадрам, одна из машин после столкновения загорелась.

Ранее в Республике Тува пять человек погибли в аварии. На территории Улуг-Хемского района столкнулись автомобили УАЗ и Renault Logan. Предварительно, виновником случившегося стал пьяный водитель.