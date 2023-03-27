Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:03, 27 марта 2023Экономика

Российские производители сельхозтехники попросили о помощи

«Ъ»: «Росспецмаш» призвал отменить пошлину на зерно из-за падения спроса на комбайны
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Снижение выпуска в России в 2022 году сельхозтехники угрожает предприятиям отрасли, а увеличению спроса на продукцию мешают низкие доходы аграриев. Об этом говорится в письме ассоциации «Росспецмаш» премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Ъ».

В организации предложили несколько мер, которые помогут исправить ситуацию. В частности, речь идет об отмене с 1 апреля экспортной пошлины на зерно минимум на пять лет, что повысит доходы фермеров и позволит им заказывать новые машины.

Также речь идет об увеличении субсидирования тарифов на перевозку продукции из Сибири для сельхозпредприятий по «программе 1432» (скидка 10-15 процентов). В 2023 году в нее заложено всего два миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем в 2022-м. При этом комбайны и тракторы и вовсе исключены и перечня техники, попадающей под программу. Авторы обращения просят увеличить субсидии на 15 миллиардов рублей.

В минувшем году производство комбайнов и тракторов в России упало на 1 процент и 23 процента соответственно. В первые два месяца года падение на 11 процентов наблюдается и в денежном выражении.

Отдельно у машиностроителей возникают и свои проблемы. Заводам не хватает высокотехнологичных компонентов, которые производятся в стране в недостаточном количестве, мешает высокий уровень ставок по кредитам, налогов, стоимость металлопроката и низкий уровень таможенной защиты, из-за которого иностранные комплектующие на 30 процентов дешевле российский. В ассоциации просят 10 миллиардов рублей дополнительно на выпуск комплектующих.

Материалы по теме:
ЕС ввел десятый пакет антироссийских санкций. Крупнейшие банки, Минобороны и ЧВК «Вагнер»: кто попал в новый список?
ЕС ввел десятый пакет антироссийских санкций.Крупнейшие банки, Минобороны и ЧВК «Вагнер»: кто попал в новый список?
25 февраля 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Источник издания среди аграриев рассказал, что темпы обновления парка сельхозтехники в России существенно замедлились, в 30 процентах случаев фермеры откладывают инвестиции в него. В среднем цены на технику выросли на 30 процентов, по некоторым позициям рост доходит до 70 процентов, хотя неизвестно, насколько такое завышение стоимости адекватно.

Сотрудник крупного агрохолдинга объяснил снижение спроса как неопределенными финансово-экономическими условиями, так и уходом на рынки Китая, Турции и Индии, которые предлагают подходящую по параметрам продукцию. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает в 2022 году ухудшение ситуации из-за падения урожая, роста цен на материалы, таких как средства защиты растений или семена, продолжение роста стоимости техники.

Ранее РБК сообщил, что Минтранс, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовят меры по стабилизации цен на перевозку зерна и механизм регулирования стоимости транспортных услуг, чтобы остановить падение доходов аграриев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украинский «Стриж» сбили российским секретным оружием
Мастера раскритиковали в сети за «гусеницу» вместо ресниц на лице клиентки
Названы полезные для печени продукты
В ЛНР заявили о серьезных потерях ВСУ в боях под Артемовском
Стало известно о попытках властей Китая вернуть Джека Ма на родину
Генерал США рассказал о подготовке к войне с Китаем
Девушка обнаружила неожиданную находку в заказе из ресторана
Россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы
Российские производители сельхозтехники попросили о помощи
Российские силы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.