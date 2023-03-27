Российские производители сельхозтехники попросили о помощи

«Ъ»: «Росспецмаш» призвал отменить пошлину на зерно из-за падения спроса на комбайны

Снижение выпуска в России в 2022 году сельхозтехники угрожает предприятиям отрасли, а увеличению спроса на продукцию мешают низкие доходы аграриев. Об этом говорится в письме ассоциации «Росспецмаш» премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Ъ».

В организации предложили несколько мер, которые помогут исправить ситуацию. В частности, речь идет об отмене с 1 апреля экспортной пошлины на зерно минимум на пять лет, что повысит доходы фермеров и позволит им заказывать новые машины.

Также речь идет об увеличении субсидирования тарифов на перевозку продукции из Сибири для сельхозпредприятий по «программе 1432» (скидка 10-15 процентов). В 2023 году в нее заложено всего два миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем в 2022-м. При этом комбайны и тракторы и вовсе исключены и перечня техники, попадающей под программу. Авторы обращения просят увеличить субсидии на 15 миллиардов рублей.

В минувшем году производство комбайнов и тракторов в России упало на 1 процент и 23 процента соответственно. В первые два месяца года падение на 11 процентов наблюдается и в денежном выражении.

Отдельно у машиностроителей возникают и свои проблемы. Заводам не хватает высокотехнологичных компонентов, которые производятся в стране в недостаточном количестве, мешает высокий уровень ставок по кредитам, налогов, стоимость металлопроката и низкий уровень таможенной защиты, из-за которого иностранные комплектующие на 30 процентов дешевле российский. В ассоциации просят 10 миллиардов рублей дополнительно на выпуск комплектующих.

Источник издания среди аграриев рассказал, что темпы обновления парка сельхозтехники в России существенно замедлились, в 30 процентах случаев фермеры откладывают инвестиции в него. В среднем цены на технику выросли на 30 процентов, по некоторым позициям рост доходит до 70 процентов, хотя неизвестно, насколько такое завышение стоимости адекватно.

Сотрудник крупного агрохолдинга объяснил снижение спроса как неопределенными финансово-экономическими условиями, так и уходом на рынки Китая, Турции и Индии, которые предлагают подходящую по параметрам продукцию. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает в 2022 году ухудшение ситуации из-за падения урожая, роста цен на материалы, таких как средства защиты растений или семена, продолжение роста стоимости техники.

Ранее РБК сообщил, что Минтранс, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовят меры по стабилизации цен на перевозку зерна и механизм регулирования стоимости транспортных услуг, чтобы остановить падение доходов аграриев.