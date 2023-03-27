Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 27 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 марта
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 27 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Украина за минувшие сутки потеряла на донецком направлении более 400 военнослужащих, на краснолиманском — до 85, на купянском — до 65 бойцов, на херсонском — до 30 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8, российские военные также уничтожили в Херсонской области гаубицу «Гвоздика», в Харьковской области удалось ликвидировать склад боеприпасов бригады теробороны.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о проблемах ВСУ с авиацией при боях за Артемовск
Названы основные способы избавиться от перхоти
Стала известна дата заседания Высшего госсовета России и Белоруссии
В России отменили еще один концерт Ани Лорак
В Минпросвещения раскрыли идею нового учебника обществознания
Брат Нурмагомедова захотел провести бой с победившим Яна грузинским бойцом
Россиянин на внедорожнике сбил четвероклассницу на самокате и попал на видео
ЕС решил рефинансировать поставки боеприпасов на Украину на миллиард евро
В России родители погибших полицейских добились ведомственного медобслуживания
Ивлеева высказалась об изменившей ее стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.