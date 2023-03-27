Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на понедельник, 27 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Украина за минувшие сутки потеряла на донецком направлении более 400 военнослужащих, на краснолиманском — до 85, на купянском — до 65 бойцов, на херсонском — до 30 военнослужащих. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8, российские военные также уничтожили в Херсонской области гаубицу «Гвоздика», в Харьковской области удалось ликвидировать склад боеприпасов бригады теробороны.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 404 самолета, 226 вертолетов, 3600 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8421 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9146 единиц специальной военной автомобильной техники.