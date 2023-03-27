Киевское направление МЖД переименуют в Калужское

МЖД назовет МЦД-4 Калужско-Нижегородским вместо Киевско-Горьковского

Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) переименуют в Калужское. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

«В этом году будет запущен новый четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский", названный по названиям крупных городов, куда ведут эти железнодорожные направления», — говорится в сообщении.