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02:34, 27 марта 2023Россия

Киевское направление МЖД переименуют в Калужское

МЖД назовет МЦД-4 Калужско-Нижегородским вместо Киевско-Горьковского

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) переименуют в Калужское. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

«В этом году будет запущен новый четвертый диаметр "Калужско-Нижегородский", названный по названиям крупных городов, куда ведут эти железнодорожные направления», — говорится в сообщении.

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Марина Совина
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