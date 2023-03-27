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15:32, 27 марта 2023Россия

Москвичи сняли на видео образовавшееся в небе после хлопка черное кольцо

Жители Москвы сняли на видео образовавшееся после хлопка в небе над Строгино черное кольцо

Москвичи сняли на видео черное кольцо, которое образовалось в небе после хлопка на северо-западе города. Кадры очевидцев в понедельник, 27 марта, были опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Строгино. На записи видно, как кольцо черного дыма поднимается над трассой и жилыми домами.

«Известия» со ссылкой на собственный источник сообщают, что такое явление — не редкость. Подобные кольца образуются в результате резко вырвавшегося из труб дыма. Не развеявшись в атмосфере, он принимает форму кольца или петли и дрейфует по небу.

Комментариев от представителей городских экстренных служб по поводу случившегося пока не поступало.

10 марта в квартире на севере Москвы взорвался углекислотный баллон для аквариума. Ударной волной выбило межкомнатные двери, разбило люстру и стеклянные изделия. Жильцы не пострадали.

Евгения Куликова
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