Задержан подозреваемый в убийстве двух российских подростков 22 года назад

СКР задержал подозреваемого в убийстве двух подростков в Красноярском крае 22 года назад

В Красноярском крае следователи нашли и задержали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек 16 и 17 лет из Кодинска, пропавших без вести 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 41-летний житель Красноярска, ранее проживавший в Кодинске, причастен к исчезновению подростков. В ходе допроса подозреваемый признался в их убийстве. Правоохранители установили, что 26 июня 2000 года несовершеннолетние пришли к нему в гараж и потребовали отдать долг. У мужчины не было денег, возник конфликт, в ходе которого он кувалдой нанес девушкам несколько ударов по голове и телу. От полученных ранений они скончались на месте происшествия. Подозреваемый сбросил тела в глубокую яму недалеко от гаража и скрылся.

В тот же день с заявлением об исчезновении дочери и ее подруги в правоохранительные органы обратилась жительница Кодинска, однако долгое время их не могли найти.

В настоящее время силовики ведут поиск останков.