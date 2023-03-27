Стало известно о самоубийстве Героя России подполковника Лисицкого

Baza: ветеран горячих точек, Герой России подполковник Лисицкий покончил с собой

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой в собственной квартире в Ставрополе. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Смерть Лисицкого в своем Telegram-канале подтвердил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков, при этом причин смерти офицера он не назвал.

Теньков отметил, что Лисицкий прошел не одну горячую точку — он участвовал в конфликтах в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии и Сирии. Участвовали полковник Лисицкий и в спецоперации России на Украине.