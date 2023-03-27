В ЛНР заявили об уничтожении подкрепления ВСУ на северском направлении

Подполковник ЛНР Марочко: ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на северском направлении

Российские военные уничтожили подкрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении, об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он указал, что колонна техники и вооружений двигалась со стороны населенного пункта Рай-Александровка в направлении подконтрольного Киеву города Северска.

«Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется», — заявил Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он добавил, что, по предварительной информации, это была батальонно-тактическая группа, направленная на позиции для сдерживания наступления российских войск.

Ранее Марочко сообщил, что наблюдательные посты российских сил противовоздушной обороны (ПВО) фиксируют активизацию использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) авиации на купянском направлении.

