Девушка обнаружила неожиданную находку в заказе из ресторана

Владелица ресторана показала в TikTok, как случайно положила в заказ клиентки телефон

Владелица ресторана Neri’s Cafe And Mexican Grill в штате Нью-Джерси, США, по имени Даниэkm рассказала о том, как случайно положила в заказ на вынос рабочий телефон. Историей о том, как клиентка заведения обнаружила в своем заказе неожиданную находку, она поделилась в TikTok, сообщает DailyDot.

По словам владелицы заведения, она заметила пропажу телефона, когда обратила внимание на то, что он непривычно долго не звонил. Супруг Даниэль предположил, что она случайно выкинула устройство или упаковала его в заказ. Просмотр записи с камеры видеонаблюдения подтвердил верность второй догадки.

Оказалось, что Даниэль знала клиентку, в заказе которой оказался телефон, поэтому она смогла позвонить девушке. «Я сказала: "Привет, я случайно не положила телефон в твой пакет сегодня?" И она ответила: "О боже, да!"».

Владелица заведения добавила, что клиентка планировала вернуть телефон на следующий день. Однако в итоге она сама съездила к девушке и забрала его тем же вечером.

В TikTok Даниэль опубликовала запись с камеры видеонаблюдения. За два дня ее ролик набрал более шести миллионов просмотров. «Мои коллеги смотрят, как я в спешке кладу наш единственный телефон в заказ», — подписала она видео.

Ранее другой пользователь сети рассказал о неприятной находке, которую он обнаружил в одном из ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс». Мужчина показал, что в его напитке был кусок льда с черными вкраплениями.