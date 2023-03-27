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17:15, 27 марта 2023Мир

В Германии потребовали проверить банки на дискриминацию русских

Правозащитники VADAR: банки без объяснения причин прекращают обслуживать русских

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Глава ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме направил запросы в министерства юстиции и внутренних дел ФРГ с требованием проверить банки на сговор для дискриминации по принципу «русский». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета», — объяснил Ойме, подчеркнув, что нет ни одного решения правительства или Евросоюза (ЕС) о введении санкционных ограничений против частных или юрлиц на территории Германии в банковском секторе.

Правозащитники предположили, что массовое прекращение обслуживания клиентов имеет за собой формулу «теневой спецоперации», а на банки оказывается давление. «Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека», — подчеркнул президент ассоциации.

VADAR направила запрос депутатам с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от ведомств провести необходимые проверки и дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальному признаку.

В феврале соучредитель VADAR Евгений Шмидт выступил с критикой правительства ФРГ и потребовал обосновать санкции в отношении российских детских каналов и каналов, связанных с культурой. Самые популярные ТВ-каналы с мультфильмами и познавательными передачами были изъяты из сетки вещания ФРГ по решению властей страны и ЕС.

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Варвара Кошечкина
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