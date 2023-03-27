Россиянин на внедорожнике сбил четвероклассницу на самокате и попал на видео

В Улан-Удэ мужчина на внедорожнике сбил четвероклассницу и попал на видео

В Улан-Удэ мужчина за рулем внедорожника сбил четвероклассницу, которая ехала на самокате. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как внедорожник Land Cruiser во время выезда с дворовой территории наезжает на ребенка, который пересекает дорогу на самокате. После случившегося водитель авто сразу выходит из салона и пытается оказать пострадавшей девочке помощь.

По данным авторов канала, у десятилетней школьницы оказалась сломана нога, врачи также диагностировали у нее травму головы и ссадины.

Ранее в Нижегородской области водитель сбил играющего на дороге ребенка и попал на видео. Автомобилист уехал с места ДТП, но позже был задержан.