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15:51, 27 марта 2023Россия

Россиянин на внедорожнике сбил четвероклассницу на самокате и попал на видео

В Улан-Удэ мужчина на внедорожнике сбил четвероклассницу и попал на видео

В Улан-Удэ мужчина за рулем внедорожника сбил четвероклассницу, которая ехала на самокате. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как внедорожник Land Cruiser во время выезда с дворовой территории наезжает на ребенка, который пересекает дорогу на самокате. После случившегося водитель авто сразу выходит из салона и пытается оказать пострадавшей девочке помощь.

По данным авторов канала, у десятилетней школьницы оказалась сломана нога, врачи также диагностировали у нее травму головы и ссадины.

Ранее в Нижегородской области водитель сбил играющего на дороге ребенка и попал на видео. Автомобилист уехал с места ДТП, но позже был задержан.

Анастасия Шейкина
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