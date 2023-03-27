Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Шесть человек погибли в результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле

В частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейский департамент города.

В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Отмечается, что стрельбу в школе устроила 28-летняя женщина.

Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего. «Полиция приняла меры в отношении стрелявшего, который в результате погиб», — отмечается в сообщении.

Ранее в американском Милуоки в штате Висконсин на северо-востоке США 15-летний подросток погиб, еще пять человек получили ранения в результате стрельбы.

В феврале неизвестный открыл стрельбу в Мичиганском государственном университете в США. Спустя несколько часов несколько зданий кампуса были оцеплены полицией, оттуда эвакуировали людей. Позже мужчина покончил с собой. Его мотивы до сих пор неясны, заявили в местной полиции.

