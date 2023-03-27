42-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике на пляже

42-летняя модель Жизель Бюндхен снялась в купальнике для рекламы бренда Louis Vuitton

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен снялась для рекламы французского бренда Louis Vuitton. Соответствующие материал и фото публикует Daily Mail.

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала стройную фигуру, позируя на пляже в закрытом черном купальнике указанной марки. 42-летняя манекенщица распустила волосы и дополнила образ массивной золотистой цепочкой, кольцами и серьгами. Кроме того, при ней был чемодан с логотипом модного дома.

Читатели издания оценили внешний вид модели в комментариях, сделав ей комплименты. «Она тщательно следит за собой и прекрасно выглядит», «У нее такое же тело, как и в 20 лет, если не лучше», «Жизель шикарна», «Выглядит великолепно», «Потрясающа для ее возраста», — заявили они.

В феврале Жизель Бюндхен повторила свой откровенный образ 19-летней давности и восхитила поклонников. Модель появилась на вечеринке в Бразилии в укороченном кроп-топе черного цвета Camarote Brahma и белых джинсах с заниженной линией талии, которые демонстрировали ее подтянутый живот.