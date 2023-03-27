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05:30, 28 марта 2023ПутешествияПартнерский материал

Пассажирка выследила забытые в самолете наушники и поймала стюардессу на лжи

Пассажирка United Airlines нашла свои наушники AirPods в доме у сотрудника авиакомпании

Фото: Unsplash

Пассажирка United Airlines случайно забыла свои наушники AirPods в самолете и выследила их с помощью навигатора до дома сотрудника авиакомпании. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что Элизабет Хейден (Alisabeth Hayden) летела из Токио в Сиэтл с короткой пересадкой в Сан-Франциско, во время которой и поймала бортпроводницу на лжи. На выходе из самолета девушка обнаружила, что оставила на кресле куртку, в которой были наушники. Она хотела развернуться и забрать забытые вещи, но стюардесса остановила ее, сославшись на правила безопасности.

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По словам пассажирки, сотрудница пообещала принести ее куртку в зал ожидания и сдержала слово, однако наушников в карманах не оказалось. Хейден на протяжении дальнейшего пути до дома отслеживала передвижения потерянного устройства, которое было привязано к ее телефону. Прилетев домой, она обратилась в авиакомпанию и полицию, сообщив, что наушники нашлись в одном из спальных районов Сиэтла.

Правоохранители выяснили, что в доме, где обнаружена пропавшая вещь, живет та самая сотрудница United Airlines. Девушку допросили, однако лишь после предъявления доказательств она созналась и вернула украденную вещь. По ее словам, AirPods передали ей после уборки самолета, в связи с чем она ничего не знала об их хозяйке.

Ранее жительница Австралии, летевшая из Лондона в Сидней, пожаловалась, что авиакомпания Qantas потеряла багаж с прахом ее матери. Женщина летела из Лондона в Сидней и по прибытии ей не выдали чемодан — местонахождение сумки оставалось неизвестным на протяжении четырех дней.

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Зарина Дзагоева
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