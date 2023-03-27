Участника СВО оставили под стражей по делу об убийстве сослуживца в ЛНР

«Ъ»: суд продлил арест участника СВО по делу об убийстве сослуживца в ЛНР

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста 40-летнего участника специальной военной операции (СВО) Зайнди Такаева, обвиняемого в убийстве сослуживца Магомеда Шахбанова, совершенном в Луганской народной республики (ЛНР) 6 июня 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант дела останется под стражей в СИЗО еще на месяц. Расследование дела идет уже девять месяцев, однако в нем остаются невыясненными некоторые обстоятельства.

Рядовой контрактной службы Магомед Шахбанов погиб в уже освобожденном Первомайске. Вечером 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома собралась компания из четырех военнослужащих и двух местных девушек, они жарили шашлыки и пили пиво. Примерно в 21:30 Вагиф Мирзоев со своими автоматом Калашникова и пистолетом Макарова пошел спать, невооруженные Магомед Дибиров отошел к своему автомобилю, а Зайнди Такаев отлучился в туалет. С девушками за столом остался Шахбанов. Вдруг началась стрельба. По словам Такаева, он тут же вернулся, схватил свой автомат и ответным огнем стал стрелять по кустам, откуда были выстрелы. Однако одна из пуль попала в голову Шахбанова, он умер на месте. Такаев вызвал врачей и военную полицию.

Через две недели его арестовали после показаний девушек о том, что он взял пистолет и выстрелил в сослуживца. Его адвокат Алман Абдурзаков сомневается в словах свидетельниц и указывает на отсутствие мотива у Такаева на убийство Шахбанова. По словам защитника, они давно друг друга знали, вместе отправились на СВО и поддерживали в боях, поэтому странным выглядит версия о внезапно возникшей неприязни, в результате которой Такаев застрелил боевого товарища. Мирзоев и Дибиров также заявили, что у него не было причин для убийства, он с уважением относился к погибшему.

Эксперты опровергли версию, что Шахбанов был убит из пистолета, пулю из его головы на месте происшествия не нашли. Исследование показало, что он был застрелен из оружия, которого не было ни у кого из участвующих в застолье военных.