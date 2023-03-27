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10:23, 27 марта 2023Силовые структуры

Россиянина изобличили в убийстве по кроссовке 51-го размера

На Урале мужчина оставил на месте убийства кроссовку 51-го размера и был пойман

Фото: Wengang Zhai / Unsplash

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя Валентина Козлова за убийство знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину изобличили в преступлении благодаря оставленному на месте убийства кроссовку редкого 51-го размера. Он признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд установил, что Козлов 17 октября 2022 года распивал спиртные напитки со знакомым в его квартире. Между ними произошла ссора, во время которой подсудимый забил приятеля до смерти. После его гибели он ушел в одной кроссовке, так как в пьяном состоянии не смог найти в квартире вторую. По редкому размеру оставленной обуви его нашли полицейские. Ранее Козлов уже попадал в их поле зрения, поэтому они знали, что у него 51-й размер ноги.

Он сознался в совершении преступления.

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Любовь Ширижик
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