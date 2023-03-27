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10:34, 27 марта 2023Силовые структуры

Россиянин застрелил из ружья двоих товарищей и получил 17 лет колонии

Под Тюменью осудили на 17 лет мужчину, застрелившего двоих товарищей и ранившего третьего

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тюменский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы 42-летнего Тимура Нагипова, застрелившего двоих товарищей и ранившего еще одного. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство, а также угрозе расправой. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Нагипов должен будет выплатить семьям потерпевшим компенсацию на сумму более одного миллиона рублей.

По данным ведомства, 23 августа трое мужчин приплыли на лодке в гости к фигуранту в деревню Иземеть. Друзья стали выпивать в доме на Речной улице, в какой-то момент они поссорились. Тогда осужденный достал ружье и начал стрелять по знакомым. Двое россиян скончались на месте, а третьего гостя госпитализировали на вертолете.

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Екатерина Власова
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