Полицейским пришлось стрелять в напавшего на них после убийства россиянина

В Уфе мужчина зарезал знакомого, ранил его жену и напал на полицейских, они его ранили

В Уфе полицейским пришлось открыть огонь по 52-летнему местному жителю, который зарезал знакомого и ранил его жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, вечером 22 марта уфимец распивал спиртное в гостях у 39-летнего знакомого. Во время застолья им сделала замечание за шум жена хозяина, находившаяся в соседней комнате с ребенком. Гость разозлился и ударил женщину ножом, ранив в руку. После чего он ушел, но на улице его догнал знакомый, и они стали ругаться из-за раненой женщины. Тогда подозреваемый зарезал знакомого.

Из-за криков соседи вызвали полицию. Прибывшие на место силовики застали агрессивного мужчину, который схватил штакетник с торчащим гвоздем и стеклянную бутылку и стал на них нападать. После неоднократных требований прекратить дебош и предупредительного выстрела полицейские выстрелили в уфимца. С огнестрельным ранением его госпитализировали.