Россиянин сел на пожизненный срок за нарколабораторию с тремя тоннами наркотиков

Организатор нарколаборатории в Ленобласти сел пожизненно за производство 3 тонн наркотиков

Ленинградский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 27-летнего Никиту Воронова за организацию нарколаборатории, которая произвела три тонны запрещенных веществ; его подельники получили от 17 до 20 лет заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. 26-летний Станислав Махов осужден на 20 лет колонии строгого режима, 39-летний Николай Сурнаков и 52-летний Сергей Каменев получили по 17 лет. Их сообщник Дмитрий Говорушкин, заключивший сделку со следствием, сел на 8 лет.

Одна из самых крупных партий наркотиков была обнаружена случайно в ноябре 2019 года, когда правоохранители проводили рейд по борьбе с угонами автомобилей. Они наткнулись на ангар в поселке Обуховец и нашли там три тонны синтетического наркотика альфа-PVP. Также силовики изъяли прекурсоры, из которых можно было изготовить еще 6,5 тонны запрещенного вещества.

Выяснилось, что нарколаборатория действовала с марта по ноябрь 2019 года. В ходе оперативных мероприятий были установлены причастные к ее организации.

У Воронова трое детей и больные жена и бабушка, у его подельников также на иждивении находятся больные родственники. Все они сознались в преступлении, кроме главаря. Его адвокаты настаивают на отсутствии прямых доказательств против него и считают приговор чересчур суровым. Защита обжаловала его.