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14:23, 27 марта 2023Культура

Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России

Американский боевик «Джон Уик 4» стал лидером российского кинопроката и в странах СНГ

Кадр: фильм «Джон Уик 4»

Американский боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Лента режиссера Чада Стэхелски появилась на российских экранах 23 марта. За прошедшие выходные картина собрала 348 миллионов рублей.

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На втором месте по доходам за уик-энд — отечественный мультфильм постановщика Василия Ровенского «Коты Эрмитажа». Он также вышел 23 марта, но в прокате собрал 97,4 миллиона рублей. Третью строчку списка занял фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», премьера которого состоялась — 16 марта. Он собрал 92,9 миллиона рублей.

Четвертая часть серии боевиков «Джон Уик» продолжит рассказывать историю киллера, за которым охотятся враги. Съемки картины проходили с июня по октябрь 2021 года. «Джон Уик 4» вышел в прокат 24 марта 2023 года.

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Сергей Равин
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