Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России

Американский боевик «Джон Уик 4» стал лидером российского кинопроката и в странах СНГ

Американский боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Лента режиссера Чада Стэхелски появилась на российских экранах 23 марта. За прошедшие выходные картина собрала 348 миллионов рублей.

На втором месте по доходам за уик-энд — отечественный мультфильм постановщика Василия Ровенского «Коты Эрмитажа». Он также вышел 23 марта, но в прокате собрал 97,4 миллиона рублей. Третью строчку списка занял фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», премьера которого состоялась — 16 марта. Он собрал 92,9 миллиона рублей.

Четвертая часть серии боевиков «Джон Уик» продолжит рассказывать историю киллера, за которым охотятся враги. Съемки картины проходили с июня по октябрь 2021 года. «Джон Уик 4» вышел в прокат 24 марта 2023 года.