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19:12, 27 марта 2023Экономика

Мировой экономике пообещали «потерянное десятилетие»

Вице-президент Всемирного банка Гилл спрогнозировал «потерянное десятилетие» для экономики

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл спрогнозировал для мировой экономики «потерянное десятилетие». В релизе банка, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», уточняется, что к 2030 году максимальные долгосрочные темпы, с которыми экономика может расти, не вызывая инфляции, упадут до минимума за 30 лет.

В отчете «Падение долгосрочных перспектив роста: тенденции, ожидания и политика» зафиксировано завершение почти всех позитивных тенденций, которые обеспечивали миру прогресс в течение последних трех десятилетий. Ожидается, что в период с 2022 по 2030 год темп роста мирового ВВП снизится примерно на треть по сравнению с периодами 2000-2010 годов — до 2,2 процента в год.

Гилл заметил, что снижение темпов роста экономики имеет серьезные последствия для способности мира решать глобальные проблемы, такие как бедность, неравенство в доходах и изменение климата. Эксперт добавил, что процесс может быть обратим при проведении политики, стимулирующей труд, повышающей производительность и ускоряющей инвестиции. Анализ показывает, что благодаря своевременным действиям потенциальный рост ВВП может быть увеличен на 0,7 процентного пункта — до среднегодового показателя в 2,9 процента.

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Ведущий автор доклада Айхан Косе добавляет, что миру сейчас необходим смелый коллективный политический шаг, чтобы оживить экономический рост. «Каждой развивающейся экономике необходимо будет повторить свой лучший десятилетний результат по целому ряду направлений», — заявил он. В документе подчеркивается, что на международном уровне странам необходимы усилия по укреплению международного сотрудничества и мобилизации частного капитала.

В докладе впервые дается оценка того, как ряд краткосрочных экономических потрясений, таких как рецессии и системные банковские кризисы, снижают потенциальный рост в среднесрочной перспективе. Авторы также предлагают обширный список возможных вариантов действий, которые помогут открыть миру новые горизонты развития.

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Влада Горячева
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