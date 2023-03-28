Миллионам людей предрекли потерю работы из-за искусственного интеллекта

Goldman Sachs: ИИ оставит без работы 300 млн человек и увеличит мировой ВВП на 7%

Новые сервисы и приложения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT, могут оставить без работы около 300 миллионов человек. Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет американского банка Goldman Sachs.

Проведенный банком анализ показал, что две трети рабочих мест в США и Европе можно было бы автоматизировать хотя бы в некоторой степени. Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем вероятны глобальные изменения на рынках труда, хотя исторически технологический прогресс не только сокращает рабочие места, но и создает новые. При этом использование технологии ИИ может ускорить рост производительности труда и увеличить мировой ВВП на 7 процентов с течением времени, отмечается в отчете.

Аналитики Goldman Sachs предрекают, что некоторые профессии пострадают больше, чем остальные. В США наибольшая доля задач, которые могут быть автоматизированы, приходится на офисные и административные должности — 46 процентов. За ними следуют юридические специальности с 44 процентами и профессии в области архитектуры и инжиниринга (37 процентов). С другой стороны, только один процент задач в секторе уборки зданий и технического обслуживания уязвим для автоматизации.

Данные по Европе показывают аналогичную картину. Больше всего также могут пострадать офисные должности, и только 4 процента работы в секторе ручного труда и смежных профессий может выполнять ИИ. В целом, 24 процента всей работы в Европе можно было бы автоматизировать — чуть ниже показателя в 25 процентов в США.

Эксперты банка предположили, что в развитых странах автоматизация сильнее повлияет на рынок труда, чем в развивающихся. По их мнению, больше всего опасаться следует работникам в Гонконге, Израиле, Японии, Швеции и США.

В заключении отчета готовится, что пока нет точной информации, насколько разрушительным будет влияние ИИ. Это будет зависеть от возможностей новых технологий, а также сроков и масштабов их внедрения, добавили в Goldman Sachs.

Ранее исследование CB Insights показало, что мировые инвестиции в стартапы в области ИИ за 2022 год рухнули на 34 процента, до 45,8 миллиарда долларов. Всего в этой сфере состоялось 2956 сделок, что на 10 процентов меньше, чем в 2021-м. При этом, несмотря на то, что объем вложений в разработку ИИ-технологий стал на треть меньше, он превышает показатели 2018–2020 годов.