Бойца «Азова» осудили на 20 лет за убийство мирной жительницы из-за замечания

В Донецке осудили на 20 лет бойца «Азова», застрелившего мирную жительницу за замечание

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Смития за убийство мирной жительницы. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 марта 2022 года около дома №17 на улице Азовстальской в Мариуполе фигурант выстрелил из автомата АК-74 с глушителем в спину безоружной женщине, потому что она сделала ему замечание и сказала, что скоро российские военные освободят город. Потерпевшая скончалась.

Известно, что в том месте располагалась боевая позиция военнослужащих Вооруженных сил Украины.