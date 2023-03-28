Сергей Кириенко рассказал о нововведениях четвертого сезона «Большой перемены»

Сергей Кириенко рассказал о нововведениях четвертого сезона конкурса «Большая перемена»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о нововведениях четвертого сезона конкурса «Большая перемена».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Российского движение детей и молодежи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Церемония старта нового сезона «Большой перемены» состоялась 28 марта на Ледовой арене «Шайба» Федеральной территории «Сириус» в рамках «Марафона первых». Выступая перед участниками — победителями трех сезонов конкурса и их педагогами наставниками, Сергей Кириенко отметил, в зале собрались три тысячи человек, которые смогли добиться своей мечты и победить в конкурсе «Большая перемена».

«Вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя и точно знаете: если по-настоящему мечтать, верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного. Вы можете реализовать любую, самую смелую мечту. Но, ребята, если вы можете, значит — вы должны. Должны идти вперед и не останавливаться, заботиться не только о себе, но и о тех, кто рядом, передавать свой опыт и свои знания тем, кто идет за вами следом», — обратился к участникам церемонии Сергей Кириенко.

Он рассказал о проекте выпускницы «Большой перемены» Алины Амировой из Пермского края. Она выступила с инициативой создания волонтерского корпуса «Большой перемены» — проекта, в котором выпускники конкурса будут делиться своими знаниями и опытом с ребятами младшего возраста. Проект уже запущен, за первый день к нему присоединились сотни волонтеров.

Отдельно Сергей Кириенко поблагодарил наставников «Большой перемены» и сообщил, что по предложению ребят–победителей конкурса в треке для 5-7 классов, которые побывали в «Путешествии мечты», в новом сезоне педагоги-наставники, подготовившие победителей, также смогут отправиться в путешествие на поезде по южным регионам России.

Также он поблагодарил ребят, которые присоединились к акции «Добрые письма», в рамках которой дети по всей стране отправляли письма со словами поддержки бойцам.

«Вы и ваши сверстники за это время направили более миллиона писем бойцам на передовой! Это очень важно для них, потому что для каждого из ребят это частичка ваших сердец, тепла и добра. Они там защищают нас всех вместе, нашу великую страну!» — подчеркнул Сергей Кириенко.

«Сейчас начинается новая яркая страница книги вашей жизни, потому что «Большая перемена» становится еще больше. Она стала одним из учредителей Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Эта идея ваша. Эту идею услышал и поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин. И он с вами вместе. Потому что по вашей просьбе президент согласился и возглавил наблюдательный совет "Движения Первых"», — добавил Сергей Кириенко.

Обращаясь к участникам церемонии, он напомнил о ценностях, которые выбрали сами ребята «Движения Первых»: «Быть с Россией», «Быть вместе», «Быть человеком», «Быть в движении», «Быть Первыми».

«Ребята, мы гордимся вами и верим в вас! У вас все обязательно получится!» — заключил он.

Новый сезон конкурса «Большая перемена» стартует 28 марта 2023 года, регистрация участников открыта на платформе до 15 мая 2023 года.

