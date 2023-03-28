Вышел официальный трейлер нового мультфильма от Pixar «Элементаль»

Опубликован официальный трейлер нового мультфильма от киностудии Pixar «Элементаль»

Pixar опубликовала полноценный трейлер нового анимационного фильма под названием «Элементаль». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале киностудии.

Мультфильм повествует об обитателях города Стихий, где представители огня, воды, земли и воздуха живут бок о бок. Основная сюжетная линия расскажет о взаимоотношениях огненной молодой женщины Эмбер Люмен и водного парня Уэйда Риппла. Их роли озвучили Леа Льюис и Мамуду Ати.

Режиссером проекта выступил Питер Сон, известный по работе над такими культовыми лентами от Pixar, как «Суперсемейка», «Рататуй», «Лука» и другие. Продюсерами стали Денис Рим («История игрушек 4», «Тачки 2») и Пит Доктер («Я краснею», «Базз Лайтер», «Лука»).

Премьера мультфильма «Элементаль» запланирована на 16 июня текущего года. Также в честь выхода трейлера создатели картины показали четыре новых постера.