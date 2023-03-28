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18:58, 28 марта 2023Силовые структуры

Участника «Имарата Кавказ» посадили на 12 лет за помощь боевикам в Ингушетии

Суд приговорил к 12 годам колонии члена «Имарата Кавказ» за помощь боевикам в Ингушетии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии члена запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Багаудина Евлоева за помощь боевикам. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме.

Суд установил, что Евлоев вступил в вооруженное формирование, действовавшее на территории Ингушетии, в марте 2017 года. Он подыскивал и арендовал конспиративное жилье для тайного проживания руководителя и участников террористической организации.

Также Евлоев снабжал их продуктами питания и предметами первой необходимости, оказывал медицинскую помощь. Еще он перевозил по Ингушетии своих сообщников, хранил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, мины и гранаты.

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Любовь Ширижик
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