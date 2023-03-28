Россия начала осуществлять дополнительные поставки газа Венгрии

Россия по просьбе Венгрии будет осуществлять дополнительные поставки газа в страну

Москва продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию согласно обязательствам, а также по просьбе Будапешта будут осуществляться дополнительные поставки. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что вице-премьер России Александр Новак провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого они обсудили взаимодействие двух стран в области торговли и поставок энергоносителей.

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — сказано в сообщении.

Ранее Венгрия и Польша выступили против плана ЕС еще на 12 месяцев сократить потребление газа. Все прочие страны ЕС поддержали продление режима экономии, мотивируя это необходимостью запасти газ к следующей зиме. Однако, по мнению Сийярто, теперь этот шаг будет для Европы крайне опасным.