ВКС России сообщили о готовности отразить контрнаступление Киева

РИА Новости: штурмовая авиация ВКС России готова отразить возможное контрнаступление Киева

Российский летчик в беседе с РИА Новости сообщил о готовности штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России отразить любое возможное контрнаступление сил Киева.

По его словам, российские военные знают о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления, и готовы к попыткам атаки по всем фронтам.

«Не подпустим их на наши рубежи», — заверил собеседник агентства.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) число боевых вылетов штурмовой авиации превысило 20 тысяч.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр напомнила о том, кто имеет право обнародовать информацию о военных планах армии, призвав журналистов не поднимать тему о контрнаступлении ВСУ. «Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр обороны, Главнокомандующий», — подчеркнула она.