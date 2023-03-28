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13:04, 28 марта 2023Силовые структуры

Четверо подельников сожгли 71-летнего сторожа-пенсионера вместе со складом

На Ставрополье подельники решили похитить 150 комплектов военной формы и сожгли сторожа

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На Ставрополье четверо подельников решили похитить 150 комплектов военной формы со склада и сожгли помещение вместе со сторожем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщники забрались на склад, расположенный на территории дачного поселка возле Ессентуков, ночью 17 марта. Внутри помещения они столкнулись с 71-летним сторожем. Пригрозив ему пистолетом, они забрали у него ключи. Однако формы на складе не оказались.

Это разозлило одного из мужчин — он избил пенсионера прикладом пневматической винтовки, после чего выстрелил ему в грудь. Затем фигуранты забрали со склада шуруповерты, бензопилы и фонарь, после чего облили дом горючим и подожгли вместе с потерпевшим.

Спустя 10 дней мужчин задержали. Им грозят сроки за убийство и разбой.

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Елизавета Новикова
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