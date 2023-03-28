Судья лишился работы из-за страницы на OnlyFans

Американский судья Грегори Локк лишился работы из-за страницы на платформе OnlyFans

Американский судья Грегори Локк (Gregory Locke) лишился работы из-за страницы на платформе OnlyFans, специализирующейся на эротическом контенте. Историю 33-летней порнозвезды с дипломом юриста приводит New York Post.

По данным издания, Локк написал в социальной сети Twitter оскорбительный комментарий в адрес члена городского правления, 68-летней Вики Паладино, раскритиковавшей мероприятия под названием Drag Queen Story Hour, где трансвеститы читают книги детям в школах и библиотеках. После этого Паладино подала на судью жалобу. В ходе проверки выяснилось, что у американца есть аккаунт на OnlyFans. В результате он был уволен за «непрофессиональное поведение».

В настоящий момент Паладино настаивает на том, чтобы Локка лишили лицензии на юридическую деятельность. «Город должен полностью доверять своим судам на всех уровнях, и использование таких лиц, как господин Локк, на руководящих должностях только подрывает доверие людей к профессионализму и беспристрастности наших учреждений», — сказала член городского правления.

Как сообщает New York Post, бывший судья публиковал непристойный контент на OnlyFans с ноября 2020 года. Он брал за подписку 12 долларов (примерно 918 рублей) в месяц. Кроме того, Локк выкладывал порнографические материалы на похожем сервисе JustFor.Fans, а также в Twitter, где он не скрывал, что является судьей и при этом работает в порноиндустрии.

Ранее сообщалось о британском телеведущем, который нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника. Ведущий Адриан Чайлз узнал, что у него есть фанаты, которые платят за непристойный контент похожему на него бывшему социальному работнику по имени Майк.