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20:19, 28 марта 2023Путешествия

Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за «опасной вещи» на борту

Стюардесса Air Canada отказалась брать на борт инвалидную коляску, назвав ее опасной

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за коляски, которую сотрудница авиакомпании назвала «опасной вещью» и отказалась брать на борт. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что Мааян Зив активно занимается защитой прав инвалидов и часто путешествует с собственной коляской. Однако на рейсе Air Canada одна из членов экипажа заявила, что средство передвижения не должно находиться на борту. Сотрудница предложила отправить коляску в багажный отдел, но Зив побоялась, что вещь может там сломаться.

«Она сказала мне, что не собирается ссориться из-за этого, и, когда я упомянула, что в прошлом у меня ломались инвалидные коляски, стюардесса ответила: "Ну если она сломается, мы просто заплатим за нее". Спасибо, Air Canada, теперь все отлично», — отметила пассажирка в соцсетях.

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При этом Зив обратила внимание, что места для хранения в салоне были полностью заняты вещами стюардесс, поэтому для коляски не оставалось места. Однако, согласно законодательству США, инвалиды имеют право провозить средство передвижения на борту самолета, заключила туристка.

Ранее другая девушка-инвалид рассказала в публикации на форуме Reddit, как отказалась уступить место в самолете семейной паре и в результате прослыла монстром. По словам автора, в связи с инвалидностью она не может долгое время сидеть прямо из-за сильных болей.

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Зарина Дзагоева
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