Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 28 марта 2023Мир

Глава МАГАТЭ рассказал о переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС шли не без прогресса

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) шли не без прогресса последние несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет «Интерфакс».

По его словам, несмотря на то, что ситуация вокруг ЗАЭС стала более напряженной из-за постоянный обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями, переговоры об организации зоны безопасности продолжаются и с российский, и с украинской стороны. «Я не стал бы говорить, что переговорный процесс за последние несколько месяцев не привел ни к каким успехам», — отметил глава организации.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда уже находятся на Украине, они направляются в сторону Запорожской АЭС, где планируют оказаться уже 29 марта. По словам дипломата, у России нет «особых ожиданий» от визита Гросси. Постпред добавил, что АЭС неоднократно подвергалась массированным обстрелам с украинской стороны. Он убежден, что интерес к станции со стороны МАГАТЭ может быть в том числе связан с этим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Блогерша похвасталась безаварийной ездой и через шесть дней погибла в ДТП
На бывшего президента Молдавии завели новое дело
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.