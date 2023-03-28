Глава МАГАТЭ рассказал о переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС шли не без прогресса

Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) шли не без прогресса последние несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет «Интерфакс».

По его словам, несмотря на то, что ситуация вокруг ЗАЭС стала более напряженной из-за постоянный обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями, переговоры об организации зоны безопасности продолжаются и с российский, и с украинской стороны. «Я не стал бы говорить, что переговорный процесс за последние несколько месяцев не привел ни к каким успехам», — отметил глава организации.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда уже находятся на Украине, они направляются в сторону Запорожской АЭС, где планируют оказаться уже 29 марта. По словам дипломата, у России нет «особых ожиданий» от визита Гросси. Постпред добавил, что АЭС неоднократно подвергалась массированным обстрелам с украинской стороны. Он убежден, что интерес к станции со стороны МАГАТЭ может быть в том числе связан с этим.