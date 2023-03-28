Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:52, 28 марта 2023Россия

В ЛНР сочли маскхалаты ВСУ неспособными скрыть их от российских тепловизоров

Полковник Киселев: поставляемые ВСУ маскхалаты не скрывают их от тепловизоров военных РФ

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР), полковник Виталий Киселев считает, что поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) маскировочные халаты не способны скрыть их от тепловизоров российских военных. Его слова приводит ТАСС.

Специалист указал, что ткань, используемая для пошива маскхалатов, которая экранирует человеческое тепло, очень дорогая, высокотехнологичный материал украинским военным, по его мнению, поставляться не будет.

«Есть маскировочные сети, маскировочные халаты, которые экранируют тепло в какой-то степени, но они все равно засекаются нашими специалистами через оптические приборы. Скрыться полноценно у них не получается», — подчеркнул Киселев.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поставки американских беспилотников MQ-9 Reaper Вооруженным силам Украины являются бессмысленными из-за эффективной работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео
Канада выделит Украине 1,8 миллиарда долларов кредита по линии МВФ
В «Росэнергоатоме» рассказали о планируемом визите гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС
В ЛНР сочли маскхалаты ВСУ неспособными скрыть их от российских тепловизоров
В Британии оценили состояние банковской системы на фоне кризиса
Британский принц обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона
Небензя заявил о возросшей угрозе терроризма в Африке из-за ряда операций Запада
Херш обвинил Шольца в застопоривании расследования по «Северным потокам»
Херш объяснил интерес Байдена к Украине
Стало известно о сбитом из-за российских дронов истребителе Су-27 ВВС Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.