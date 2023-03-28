В ЛНР сочли маскхалаты ВСУ неспособными скрыть их от российских тепловизоров

Полковник Киселев: поставляемые ВСУ маскхалаты не скрывают их от тепловизоров военных РФ

Военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР), полковник Виталий Киселев считает, что поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) маскировочные халаты не способны скрыть их от тепловизоров российских военных. Его слова приводит ТАСС.

Специалист указал, что ткань, используемая для пошива маскхалатов, которая экранирует человеческое тепло, очень дорогая, высокотехнологичный материал украинским военным, по его мнению, поставляться не будет.

«Есть маскировочные сети, маскировочные халаты, которые экранируют тепло в какой-то степени, но они все равно засекаются нашими специалистами через оптические приборы. Скрыться полноценно у них не получается», — подчеркнул Киселев.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поставки американских беспилотников MQ-9 Reaper Вооруженным силам Украины являются бессмысленными из-за эффективной работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

