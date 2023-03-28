Найденного на помойке бурого медвежонка выпустили на свободу

В ЕАО выпустили в дикую природу найденного на помойке бурого медвежонка

В ЕАО выпустили в дикую природу бурого медведя Бастака, который провел в центре реабилитации всю зиму. Об этом сообщается на сайте «МРОО Центр Тигр».

В ноябре истощенного медвежонка обнаружили на помойке. В начале марта он проснулся после зимнего сна, и началась подготовка к его выпуску. «Перед нами стояла задача: проверить его осторожное отношение к человеку, а также понаблюдать, насколько хорошо он добывает себе пищу», — рассказали в центре.

Медвежонок прошел все тесты, а ветеринарный осмотр показал, что он полностью здоров, его вес соответствует норме. «Несмотря на то что медведи теряют до 30 процентов веса за зиму, его вес составляет 50 килограммов, что совсем немало для годовалого медвежонка», — отметили специалисты.

Место для выпуска находится вдали от человеческого жилья, в глухих лесах Еврейской автономной области.

