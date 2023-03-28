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15:23, 28 марта 2023Интернет и СМИ

Сообщение о неограниченной мобилизации в новых регионах не нашло подтверждения

Информация о мобилизации мужчин всех возрастов в новых регионах РФ не нашла подтверждения
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Сообщение о том, что в новых регионах России будут призывать мужчин всех возрастов, не нашло подтверждения.

28 марта советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем Telegram-канале, что мобилизация мужчин в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР) будет без возрастных ограничений и без документов. К посту Андрющенко прикрепил копию указа президента России Владимира Путина «Об особенностях поступления на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» от 27 марта.

В копии подчеркнуто предложение о том, что возрастные ограничения на новых российских территориях для устройства на службу в подразделения нацгвардии не устанавливаются. При этом о том, что мобилизация на присоединенных территориях будет без возрастных ограничений и без документов, в указе не говорится.

Информация о том, что мобилизация в новых регионах России будет проходить без возрастных ограничений, не получила широкого распространения. Об этом написали несколько украинских изданий, среди которых — «Гордон» и РИА Мелитополь. Также аналогичная публикация появилась в Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

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Варвара Кошечкина
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