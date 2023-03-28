Markul и другие артисты выступят на сцене «VK Музыка Summer Stage» в этом году

Andro, Markul и другие артисты выступят на сцене «VK Музыка Summer Stage» в этом году

Названы имена артистов, которые выступят на концертной площадке «VK Музыка Summer Stage» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На сцену опен-эйр в этом году выйдут такие исполнители, как Andro, Markul, Тося Чайкина, Сюзанна, Дельфин, Хаски, группы «Свидание», «Космонавтов Нет», «АукцЫон», а также другие музыканты. Сообщается, что программа мероприятия будет состоять из трех направлений: «Проверено временем», «Эксклюзивные эксперименты» и «Актуальный звук».

В этом году крупным изменением в организации концертной площадки, расположенной на Дубровке, стала коллаборация со стриминг-сервисом «VК Музыка», ставшим полноценным партнером проекта. Арт-дирекция площадки запланировала более 60 событий, которые начнутся в середине мая и завершатся в последние солнечные дни осени.

«С "VK Музыкой" случился идеальный мэтч. У нас очень схожие взгляды на развитие современной музыки и ее аудиторию, мы работаем с людьми и для людей. И главное преимущество от нашего взаимодействия приобретают публика и музыканты: наша площадка будет еще более оснащенной, визуальная составляющая — ярче, а программа — зрелищнее», — отметил управляющий партнер «VK Музыка Summer Stage» Павел Камакин.

Известно, что в прошлом сезоне концертной площадке, работа которой началась в 2022-м, удалось продать более 30 тысяч билетов. Расписание событий «VK Музыка Summer Stage», билеты на концерты, а также более подробная информация доступны на сайте.