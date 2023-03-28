На АЗС Франции начался дефицит топлива из-за забастовок

BFMTV: во Франции 1177 автозаправок испытывают нехватку топлива на фоне забастовки на НПЗ

Во Франции растет число автозаправок, испытывающих нехватку топлива. Количество АЗС, столкнувшихся с дефицитом как минимум одного типа горючего (бензин и/или дизель), достигло 15,72 процента. При этом на 7,38 процента заправок топлива нет совсем, сообщает телеканал BFMTV.

За неделю число проблемных АЗС увеличилось с 700 до 1177. В некоторых регионах, как Атлантическая Луара, дефицит достигает 55,06 процента, в западных департаментах (Майенн, Иль и Вилен, Мен и Луара) уровень нехватки топлива превысил 40 процентов.

Перебои с поставками топлива начались из-за протестов против пенсионной реформы в стране. Во Франции бастуют рабочие АЭС, терминалов СПГ и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Протестующие блокировали в разных департаментах страны несколько предприятий, принадлежащих компаниям ExxonMobi и Petroineos.

В понедельник персонал крупнейшего в стране НПЗ Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего TotalEnergies, объявил о прекращении работы и присоединении к бастующим. Предприятие обрабатывало 240 тысяч баррелей нефти в день.

Бессрочная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 7 марта. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса гражданам придется больше работать. Реформа предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2031 году.