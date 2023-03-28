Ухудшение криминогенной обстановки на Кубани опровергли

МВД опровергло ухудшение криминогенной обстановки в Краснодарском крае

Управление МВД по Краснодарскому краю опровергло сообщения об ухудшении криминогенной обстановки в регионе.

В чатах мессенджеров начали распространяться сообщения о том, что МВД по Краснодарскому краю опубликовало новый приказ. В документе, который публиковали пользователи соцсетей, говорится, в связи с резким ухудшением криминогенной обстановки на территории региона будут проводиться мероприятия по усилению контроля, выявления и пресечения противоправной деятельности.

На сайте регионального управления МВД соответствующий документ не опубликован. При этом начальник ГУ МВД по региону Владимир Андреев 23 марта на заседании Заксобрания Краснодарского края сообщал, что в 2022 году в регионе зарегистрированы 77,1 тысячи преступлений, что на 1,4 процента (1058 преступлений) меньше, чем годом ранее. Уровень преступности на 100 тысяч жителей составляет 1356 преступней. По словам Андреева, этому во многом способствовала профилактика правонарушений.

Информацию об ухудшении обстановки в регионе опровергли в региональном МВД. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства. В МВД также призвали граждан критически относиться к подобной информации и проверять полученные из неофициальных источников сведения.