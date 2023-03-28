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10:42, 28 марта 2023Ценности

Визажист назвала россиянкам три главные ошибки в уходе за лицом

Визажист Александра Астер призвала россиянок отказаться от полотенец после умывания лица

Фото: Popcorner / Shutterstock / Fotodom

Визажист Александра Астер назвала россиянкам три главные ошибки в уходе за лицом. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалист призвала отказаться от полотенец после умывания, поскольку они приводят к воспалениям. «Дерматологи рекомендуют менять полотенце после каждого умывания, но, согласитесь, кто будет стирать полотенце каждый день?» — заявила Астер и посоветовала заменить данные изделия на одноразовые бумажные салфетки.

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что многие женщины не смывают перед сном тушь с ресниц. «Все еще можно встретить слух о том, что обычную тушь для ресниц можно не смывать, за ночь она сотрется сама, а утром можно досмыть водой. На самом деле это крайне опасное заблуждение!» — рассказала она и пояснила, что оставленная на ночь тушь может забиться в корни ресниц и вызвать воспаление.

В заключение собеседница издания предложила перестать использовать средства для умывания, в составе которых присутствуют агрессивные компоненты. Также, по ее наблюдениям, большая часть клиенток забывают после этого наносить на лицо увлажняющий крем, что является еще одной ошибкой в ежедневной рутине.

Ранее косметолог Ирина Ягодина раскрыла россиянам правду о массаже лица для омоложения. По мнению доктора, упомянутая процедура является эффективным методом борьбы с мимическими морщинами.

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Мария Винар
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