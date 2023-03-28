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11:46, 28 марта 2023Мир

Россия и Иран усилили сотрудничество в киберсфере

WSJ: Россия и Иран усиливают военное сотрудничество в киберсфере

Фото: Steve Marcus / Reuters

Россия помогает Ирану получить передовые технологии цифрового наблюдения, тем самым страны усиливают военное сотрудничество в киберсфере. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Такая возможность появилась после того, как Тегеран продал Москве беспилотники, утверждают источники WSJ. Утверждается, что Россия, вероятно, уже поделилась с Ираном более продвинутым программным обеспечением, которое «позволяет взламывать телефоны и данные диссидентов».

В частности, российская компания PROTEI Ltd стала поставлять программное обеспечение иранскому провайдеру мобильных услуг Ariantel. Исследовательский центр университета Торонто Citizen Lab утверждает, что у него доказательства того, что инструменты PROTEI являются частью развивающейся системы, которая «позволяет властям напрямую контролировать, перехватывать, перенаправлять, ухудшать или запрещать мобильную связь иранцев, включая тех, кто в настоящее время бросает вызов режиму».

Тегеран также запросил у Москвы десятки военных вертолетов, утверждают американские и иранские официальные лица.

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Виктория Кондратьева
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