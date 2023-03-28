Россиянам раскрыли уловки супермаркетов

Экономист Егармин: супермаркеты прибегают к разным уловкам, чтобы выгодно продавать товары

Сотрудники супермаркетов прибегают к разным уловкам, чтобы обращать внимание покупателей на определенные товары. Об этом сообщает сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин в беседе с радио Sputnik.

Экономист рассказал, что самые выгодные товары или с истекающим сроком годности сотрудники стараются класть на уровне взгляда покупателя.

По его словам, производители и поставщики часто приплачивают магазинам, чтобы они продали определенный товар побыстрее. Он отметил, что магазины часто пользуются этой стратегией.

Егармин добавил, что продукция, которая действительно может представлять интерес для покупателя, как правило находится в менее доступных местах. Он порекомендовал россиянам обращать внимание на полки, которые находятся внизу или наверху. «Такие полки иногда называют "мертвыми", потому что товар там продается хуже <...> Товар, который находится в менее удобном месте, обычно более выгоден покупателю, чем продавцу», — сказал он.

Ранее Егармин предупредил, что россияне рискуют приобретать поддельные товары в интернет-магазинах. Экономист объяснил, что продавцы подделок активно пользуются площадками в сети, поскольку по фотографии товара сложно проверить его подлинность. Поэтому специалист призвал россиян обращать внимание на стиль сайта магазина и на стоимость вещи.