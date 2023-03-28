Оценен эффект от внедрения разработок сотрудников «Верхнечонскнефтегаза» в 2022 году

Компания «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») по итогам 2022 года получила экономический эффект более одного миллиарда рублей от реализации программы повышения производственной эффективности. Системная работа по повышению эффективности производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030».

В 2022 году сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» реализовали 18 проектов, направленных на повышение эффективности производства. Экономический эффект от реализации идей сотрудников вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. На предприятии было инициировано 25 рационализаторских предложений, 12 из них уже реализованы.

Одним из предложений стала установка крана шарового типа непосредственно на заводской манифольд (обвязку фонтанной арматуры) на Верхнечонском и Северо-Даниловском месторождениях. Благодаря этой технологии удалось значительно сократить время проведения операции и снизить трудозатраты оператора по добыче нефти и газа при подготовке фонтанной арматуры.

Модернизация оборудования также позволила минимизировать потери жидкости и повысить уровень промышленной безопасности за счет минимального физического контакта оператора с фонтанной арматурой.

По другому проекту специалисты предприятия интегрировали элементы электронного управления в цепь запуска двигателя компрессора осушителя воздуха на азотной станции, что позволило сократить потребление энергии и увеличить ресурс оборудования.

Предложения работников «Верхнечонскнефтегаза» касаются не только совершенствования технологических процессов, но и улучшения условий труда, повышения уровня промышленной и экологической безопасности. На предприятии рассматривают все поступающие от работников инициативы и реализуют лучшие.

