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11:29, 29 марта 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии отметили День возрождения балкарского народа

В КБР отметили 66-ю годовщину восстановления национальной автономии балкарского народа

Фото: «Правительство Кабардино-Балкарской Республики»

В Кабардино-Балкарии во вторник, 28 марта, отметили День возрождения балкарского народа. Об этом сообщает «Интерфакс».

По случаю 66-й годовщины восстановления национальной автономии балкарского народа по всей республике прошли выставки, праздничные концерты и спортивные турниры. Так, большой праздничный концерт состоялся на сцене Музыкального театра в Нальчике. Также был организован всероссийский турнир по боксу и межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту и дзюдо.

«Эта поистине знаменательная дата олицетворяет собой торжество правды и справедливости. Балкарский народ, преодолев тяготы периода его незаконного отлучения от исторической родины, вернулся на родную землю», — подчеркнул глава КБР Казбек Коков.

8 марта 1944 года балкарцев депортировали в Среднюю Азию. Право вернуться на родину они получили только спустя 13 лет — этому событию и посвящен День возрождения балкарского народа. Праздник отмечается ежегодно 28 марта начиная с 1994 года.

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Варвара Кошечкина
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