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19:14, 29 марта 2023Моя страна

Международная биеннале современного искусства Кавказа открылась в Адыгее

В Майкопе открылась международная биеннале современного искусства Кавказа

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Адыгее открылась Международная биеннале современного искусства Кавказа, которая стала точкой притяжения для более 50 художников и дизайнеров из республик Северного Кавказа и стран зарубежья. Как уточняет ТАСС, выставка открылась в новом пространстве SuzieMArtRoom.

Беседуя с агентством, куратор выставки в регионе, основатель и популяризатор направления этнофутуризма в России и фестивально-конкурсного движения Etnomoda, а также создатель модной платформы для продвижения молодых дизайнеров Etnomoda Сусанна Макерова указала, что Майкоп впервые принимает Международную биеннале современного искусства Кавказа.

По ее словам, среди участников выставки «Спустившиеся с гор» фигурируют жители Австрии, Турции, Иордании, США, Грузии и Арабских Эмиратов. «На выставке представлены работы в разных жанрах, от классической живописи и скульптуры до NFT», — подчеркнула собеседница ТАСС.

Рассказывая о мероприятии, Макерова подчеркнула, что оно весьма своевременно в эпоху возрождения интереса к этническому.

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Варвара Кошечкина
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