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11:10, 29 марта 2023Экономика

В Альфа-Банке оценили рост портфеля электронных банковских гарантий

В Альфа-Банке оценили рост портфеля электронных банковских гарантий в 2022 году

Фото: Альфа-Банк

По итогам 2022 года портфель электронных банковских гарантий Альфа-Банка вырос на 84 процента и составил 105 миллиардов рублей. Выдачи гарантий также выросли на 84 процента и составили 131 миллиард рублей.

В минувшем году в Альфа-Банке появились новые предложения для клиентов. В частности, они могут получить гарантию до 10 миллионов рублей только по одному документу — паспорту генерального директора компании. А решение по такой гарантии может быть принято в течение часа.

Кроме того, в различных отраслях были значительно увеличены лимиты электронных банковских гарантий. Для компаний, выполняющих контракты по капитальному строительству, верхний лимит вырос более чем в два раза — с 30 до 70 миллионов рублей. Максимальная сумма гарантии на обеспечение участия в тендере теперь может составлять до 100 миллионов рублей.

Также в банке уделяют большое внимание социальной ответственности и представляют самые выгодные условия для социально ориентированных организаций. Альфа-Банк расширил лимиты для компаний, поставляющих продукты питания в школы и детские сады. Для организаций, поставляющих медицинские изделия в больницы и поликлиники тоже увеличился максимальный лимит — со 150 до 300 миллионов рублей.

«Мы знаем нужды клиентов, постоянно работаем над автоматизацией, упрощаем процессы, увеличиваем лимиты для важных отраслей. Мы стараемся уделить особое внимание не только частному сегменту, но и социально ориентированным компаниям, работающим с организациями здравоохранения, образования, муниципальными организациями. Весь комплекс приводит к таким значительным результатам», — прокомментировал Александр Попов, руководитель департамента гарантийного бизнеса и контактного финансирования Альфа-Банка.

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Татьяна Романова
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