Появились подробности о сбитом в Крыму беспилотнике

Советник главы Крыма Крючков: беспилотник в Симферопольском районе сбили с помощью РЭБ

Беспилотник в Симферопольском районе Крыма был сбит с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие подробности появились в Telegram-канале советника главы полуострова Олега Крючкова.

«Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ», — рассказал он.

Крючков уточнил, что, скорее всего, атаку совершил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Стриж». Он добавил, что аналогичная ситуация произошла пару недель назад.

Советник главы Крыма также напомнил об ответственности за распространение фейков о подобных происшествиях. «Разгон видео и фото с геопривязкой — работа на врага», — написал он.

Ранее о сбитом в Крыму беспилотнике сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Он уточнил, что БПЛА упал в поле. В результате происшествия никто не пострадал.