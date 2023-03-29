В Ингушетии высадят тысячи молодых деревьев

В Ингушетии высадят более 13 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Ингушетии в 2023 году в рамках акции «Сад памяти» высадят тысячи молодых деревьев. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии республики Ахметхана Шадиева.

По его словам, всего в регионе высадят более 13 тысяч саженцев акации белой и ясеня обыкновенного.

«Эти виды деревьев выбраны, поскольку являются хорошими медоносами. Посадки деревьев будут продолжаться на протяжении месяца, так как весной у любого саженца достаточно времени, чтобы прижиться и укорениться», — пояснил министр.

При этом присоединиться к акции смогут все желающие. Как пояснили в региональном Минприроды, на каждом мероприятии будут работать специалисты-кураторы, которые смогут рассказать жителям о правильной технике посадки деревьев и дальнейшем уходе за ними.