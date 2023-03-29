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14:11, 29 марта 2023Экономика

Главу крупнейшего банка США вызвали в суд из-за помощи Джеффри Эпштейну

Гендиректор JPMorgan Даймон даст показания в суде насчет связей банка с Джеффри Эпштейном

Фото: Marco Bello / Reuters

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон даст показания в суде насчет связей банка с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, пишет Reuters со ссылкой на адвоката Брэда Эдвардса, участвующего в процессе.

Эдвардс представляет истцов — женщин, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны Эпштейна. Они подали иск против JPMorgan за то, что банк продолжал обслуживать Эпштейна даже после того, как тот признался в своих преступлениях. С аналогичным обвинением против JPMorgan выступили власти Виргинских островов США, где проживал Эпштейн.

Оба истца требуют возмещения ущерба, утверждая, что JPMorgan извлекал выгоду из «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации» и проигнорировал несколько предупреждений о поведении своего клиента. В банке заявили, что претензии необоснованны. 

По словам Эдвардса, Даймон будет выступать в суде в начале мая. Как пишет Financial Times, в ходе внутреннего расследования банк не нашел никаких свидетельств, что гендиректор напрямую общался с Эпштейном или участвовал в принятии решений по поводу того, стоит ли продолжать обслуживание его счетов.

Эпштейн был клиентом JPMorgan с 2000 по 2013 год, причем последние пять лет его обслуживали несмотря на публичное признание своей вины по обвинениям в организации проституции в 2008 году. Он покончил с собой в августе 2019 года в тюремной камере, где ожидал суда.

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Софья Ермакова
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